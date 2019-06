Dieser Inhalt wurde am 16. Juni 2019 13:04 publiziert

Hunderte Menschen haben am Sonntag in Moskau gegen Polizeiwillkür und für freie Medien protestiert. EPA/YURI KOCHETKOV

Hunderte Menschen haben am Sonntag bei einer Kundgebung in Moskau gegen Polizeiwillkür und für freie Medien in Russland demonstriert. Es gehe hier um die Zukunft der Zivilgesellschaft des Landes, sagte der Chef des russischen Journalistenverbandes, Wladimir Solowjow.

Anlass der Demonstration ist das jüngste Vorgehen der russischen Polizei gegen den Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow. Es ist bereits die zweite Demonstration in dieser Woche. Sie ist für 20 000 Teilnehmer zugelassen. Bei einer nicht genehmigten Solidaritätskundgebung für den Reporter waren am Mittwoch Hunderte Menschen festgenommen worden.

Die Polizei hatte dem 36 Jahre alten Golunow Drogen untergeschoben, um ihn ins Gefängnis zu bringen. Der Reporter hatte mafiöse und korrupte Strukturen in Polizei und Geheimdienstapparat aufgedeckt. Zuvor war der Mitarbeiter des kritischen Internet-Portals Medusa monatelang bedroht worden. Am Dienstagabend kam Golunow nach beispiellosem internationalen Protest überraschend auf freien Fuss. Das Innenministerium liess die Vorwürfe fallen und ermittelt jetzt gegen eigene Beamte.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Umfrage