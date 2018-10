Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

14. Oktober 2018

Kuss in der Kutsche: Eines der vier offiziellen Hochzeitsfotos von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank.

Ein verträumter Kuss in der Kutsche: Die britische Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank haben vier offizielle Fotos ihrer Hochzeit auf Schloss Windsor vom Freitag veröffentlichen lassen.

Auf einem Schwarz-Weiss-Foto sind die beiden Frischvermählten zu sehen, wie sie in der Hochzeitskutsche sitzen und sich küssen. Die romantisch anmutende Aufnahme sei auf der Rückfahrt von der Trauung in der schlosseigenen Kapelle zum Schloss Windsor entstanden, hiess es am Sonntag.

Die Fotos schoss Mode- und Porträtfotograf Alex Bramall, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Das junge Paar sei "entzückt" von den Aufnahmen.

Ein weiteres Foto zeigt Eugenie und Jack umgeben von den Familien der beiden - darunter ist auch die Queen - ein drittes das Paar nur mit den Jüngsten. Auf dieser Aufnahme sind auch Brautjungfer Prinzessin Charlotte und Pagenjunge Prinz George zu sehen, die beiden älteren Kinder von Prinz William und Herzogin Kate. Auf einem vierten Foto sind Eugenie in langem Abendkleid und Jack in dunklem Anzug zu sehen.

