Für Henri Laaksonen (ATP 102) und Conny Perrin (WTA 204) ist das Australian Open in Melbourne bereits nach der 1. Runde der Qualifikation zu Ende.

Der als Nummer 2 gesetzte Laaksonen verlor überraschend gegen den Australier Rinky Hijikata (ATP 734) 6:7 (0:7), 6:7 (3:7), Perrin unterlag der Ukrainerin Daria Lapatezka 2:6, 2:6.

Aufgrund der frühen Niederlage wird Laaksonen im ATP-Ranking zurückfallen. Der 27-jährige Schaffhauser hatte vor einem Jahr in Melbourne erstmals die 1. Runde im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers überstanden, ehe er in fünf Sätzen an Alex de Minaur scheiterte.

