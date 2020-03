Dieser Inhalt wurde am 27. März 2020 12:25 publiziert

Die Rapperswil-Jona Lakers verpflichten für zwei Jahre den Amerikaner Steve Moses und halten Talent Nando Eggenberger.

Moses spielte zuletzt in der KHL für Jokerit Helsinki. In der abgelaufenen Saison brachte es der 30-jährige Flügelstürmer in 45 Partien auf sieben Tore und elf Assists. 2015 gewann er mit den USA WM-Bronze.

Ausserdem zogen die St. Galler die Option auf eine Weiterverpflichtung von Eggenberger, der nun bis 2021 das Trikot der Lakers trägt. Der 20-Jährige hatte im vergangenen Dezember vom HC Davos zu den Rapperswilern gewechselt.

