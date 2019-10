Dieser Inhalt wurde am 16. Oktober 2019 22:54 publiziert

Langenthal kommt in der Swiss League nach einem schlechten Saisonstart immer besser in Fahrt. Der B-Meister der letzten Saison feiert beim 4:3 gegen Winterthur den siebten Sieg in Folge.

In der Tabelle stiess Langenthal damit auf Platz 3 vor. Nur der Leader Ajoie und das punktgleiche Kloten liegen noch vor den Oberaargauern.

Gegen Winterthur verspielte Langenthal zwar eine 2:0-Führung, siegte aber dank zwei Treffern im Schlussdrittel durch Marc Kämpf (45.), der sich in Langenthal auf seine Rückkehr in die National League (Bern) vorbereitet, und Dario Kummer (54.).

Resultate und Tabelle

Swiss League. Am Mittwoch: Langenthal - Winterthur 4:3 (0:0, 2:2, 2:1). - Rangliste: 1. Ajoie 12/28. 2. Langenthal 11/24. 3. Kloten 12/24. 4. Thurgau 12/23. 5. Visp 11/22. 6. La Chaux-de-Fonds 12/17. 7. Olten 11/15. 8. GCK Lions 12/15. 9. EVZ Academy 10/12. 10. Winterthur 12/12. 11. Biasca Ticino Rockets 11/8. 12. Sierre 12/7.

