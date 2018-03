Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

12. März 2018 - 20:41

Nils Mani zieht sich bei seinem Sturz in der Weltcup-Abfahrt in Kvitfjell eine schwere Knieverletzung zu. Er reisst sich das vordere Kreuzband im rechten Knie und verletzt sich am inneren Meniskus.

Der Junioren-Weltmeister in der Abfahrt von 2013 hat den Durchbruch im Weltcup bislang nicht geschafft. Erst zweimal fuhr der 25-jährige Berner Oberländer in die Top Ten, sein bestes Ergebnis in diesem Winter war ein 21. Rang in der Kombination von Wengen.

