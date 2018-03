Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

16. März 2018 - 14:40

Lara Gut wird am Sonntag beim Weltcupfinale in Are den Riesenslalom nicht bestreiten.

Die Tessinerin hat sich nach ihrem Sturz am Donnerstag im Super-G zu diesem Verzicht entschieden. Auch tags zuvor war Gut in der Abfahrt bereits ausgeschieden.

