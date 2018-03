Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

16. Februar 2018 - 15:05

In Beckenried ist ein Lastwagen rückwärts in dieses Haus gefahren - der Schaden ist laut der Polizei von grösserem Ausmass.

Ein Lastwagen ist am frühen Freitagmorgen in Beckenried auf dem Dorfplatz rückwärts in ein denkmalgeschütztes Haus gefahren. Die Fassade wurde beschädigt, der unbekannte Lenker fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Vorfall passierte zwischen 05.30 und 06.00 Uhr, wie die Nidwaldner Kantonspolizei mitteilte. Beim Unfallfahrzeug dürfte es sich um einen grauen oder silbrigen Lastwagen mit vermutlich grünen Eckkanten handeln. An der Hauswand entstanden beim Manöver Beschädigungen grösseren Ausmasses.

