Am frühen Dienstagmorgen musste die Luzerner Polizei zu einem Unfall auf der Autobahn A2 bei Sursee ausrücken.

Im Kanton Luzern ist die Autobahn A2 am Dienstagmorgen nach einem Unfall in Richtung Norden gesperrt worden. Laut Angaben der Polizei war bei Sursee ein Lastwagen in eine Baustelle gekracht.

Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen zwischen Sursee und Dagmersellen, wie der Verkehrsdienst TCS mitteilte. Ernsthaft verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen niemand, sagte eine Mitarbeiterin der Einsatzzentrale der Luzerner Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Wie lange die Autobahn gesperrt bleibt, war zunächst unklar. Der Lastwagen habe sich "überschlagen", sagte die Polizeimitarbeiterin. Es seien aufwändige Bergungsarbeiten nötig. Der Verkehr in Richtung Norden wird in Sursee von der Schnellstrasse abgeleitet.

Der Verkehrsdienst empfiehlt, das Gebiet grossräumig zu Umfahren. Für Reisende aus der Zentralschweiz empfiehlt der TCS eine Umfahrung über Zürich.

