Dieser Inhalt wurde am 28. Dezember 2019 17:48 publiziert

Bei Leysin VD hat sich am Samstag eine Lawine gelöst, nach Angaben der Polizei ausserhalb des Skigebietes. (Themenbild)

In der Nähe von Leysin in den Waadtländer Alpen hat sich am Samstagnachmittag eine Lawine gelöst. Eine Rettungskolonne und ein Helikopter sind ausgerückt. Dass Menschen verschüttet worden sind, schliesst die Polizei nicht aus.

Die Lawine ging ausserhalb des Skigebietes nieder. Ein Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung des Onlineportals der Zeitung "24 Heures".

Ob Menschen unter den Schneemassen begraben worden sind, konnte der Polizeisprecher noch nicht sagen. Man habe Informationen erhalten wonach sich vor dem Lawinenniedergang Menschen in der Umgebung des Unglücksortes befunden hätten.

Neuer Inhalt Horizontal Line