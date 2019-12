Dieser Inhalt wurde am 16. Dezember 2019 22:54 publiziert

Lazio Rom kommt dank zwei Toren in der Nachspielzeit in der Serie A zum achten Sieg in Folge.

Die Römer lagen bis in die 93. Minute in Cagliari mit 0:1 zurück, bevor der Spanier Luis Alberto und der Ex-Basler Felipe Caicedo die Partie noch wendeten. Caicedo traf in der 98. Minute mit dem Kopf.

Lazio schloss in der Tabelle bis auf drei Punkte zu den führenden Inter Mailand und Juventus Turin auf.

Montag: Cagliari - Lazio Rom 1:2.

Rangliste: 1. Juventus Turin 16/39 (29:16). 2. Inter Mailand 16/39 (32:14). 3. Lazio Rom 16/36 (38:16). 4. AS Roma 16/32 (29:16). 5. Cagliari 16/29 (32:21). 6. Atalanta Bergamo 16/28 (38:25). 7. Parma 16/24 (23:19). 8. Torino 16/21 (21:24). 9. Napoli 16/21 (25:21). 10. AC Milan 16/21 (16:19). 11. Bologna 16/19 (24:27). 12. Hellas Verona 16/19 (17:20). 13. Fiorentina 16/17 (20:24). 14. Sassuolo 15/16 (26:27). 15. Sampdoria Genua 16/15 (13:25). 16. Lecce 16/15 (20:32). 17. Udinese 16/15 (11:27). 18. Brescia 15/13 (14:26). 19. Genoa 16/11 (17:31). 20. SPAL Ferrara 16/9 (10:25).

