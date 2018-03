Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

18. Februar 2018 - 14:41

An den Schweizer Hallen-Meisterschaften in Magglingen stellt Lea Sprunger (COVA Nyon) im 200-m-Final in 22,88 Sekunden einen Schweizer Rekord auf.

Sprunger unterbot die alte Bestmarke von Mireille Donders um 8 Hundertstelsekunden. Dies ist weltweit die zweitbeste Zeit in diesem Jahr. Erst am Donnerstag hatte die Waadtländerin im polnischen Torun einen Schweizer Hallen-Rekord über 400 m aufgestellt.

