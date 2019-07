Dieser Inhalt wurde am 12. Juli 2019 20:20 publiziert

Lea Sprunger ist der Auftritt am Diamond-League-Meeting in Monaco nicht nach Wunsch geglückt. Die 29-Jährige beendet das Rennen über 400 m Hürden in 55,60 Sekudnen im 6. Rang.

Damit verpasste die Europameisterin von Berlin im vergangenen Jahr ihr angestrebtes Ziel von einer Zeit unter 55 Sekunden klar. Sprunger blieb in Monaco auch über drei Zehntel hinter ihrem an der Athletissima in Lausanne gelaufenen Saisonbestwert (55,24) zurück.

Sprunger musste auf der für sie ungewohnten Bahn 2 laufen, womit sie nicht wie gewünscht zurecht kam. Früh liess sie den Grossteil ihrer Konkurrentinnen etwas ziehen. Allen voran die 19-jährige US-Amerikanerin Sydney McLaughlin sorgte über 400 m Hürden für das Tempo. In 53,32 lief sie in Saisonbestleistung zum Sieg vor ihrer Landsfrau Ashley Spencer.

