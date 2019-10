In der 12. Runde der Super League kommt es zu einem Wechsel an der Tabellenspitze. Meister Young Boys setzt sich im Derby gegen Thun 4:2 durch und überholt den FC Basel, der in Zürich 2:3 verliert.

Die Young Boys hatten im Berner Derby gegen Thun leichtes Spiel. Zwar geriet der Meister in der 24. Minute überraschend in Rückstand, drehte die Partie aber noch vor der Pause, ehe Roger Assalé nach dem Seitenwechsel mit einer Doublette den Sieg sicherte. Während YB weiter ungeschlagen ist, war es für den Tabellenletzten Thun, der eine schwache Leistung zeigte, das achte Spiel in Folge ohne Sieg.

Eine attraktive Partie bekamen die gut 11'000 Zuschauer im Zürcher Letzigrund geboten - mit dem besseren Ende für das Heimteam. Das entscheidende Tor zum 3:2 für den FCZ erzielte der Niederländer Blaz Kramer nach gut einer Stunde mit seinem ersten Saisontreffer. Für den FCB war es die erste Auswärtsniederlage, womit die Basler in der Tabelle wieder hinter die Young Boys zurückfielen. Zürich verschaffte sich in der zweiten Tabellenhälfte etwas Luft.

Weiterhin in Tuchfühlung mit dem Spitzenduo bleibt St. Gallen. Die Ostschweizer setzten sich in Lugano 3:1 durch und holten damit aus den letzten 7 Spielen 19 Punkte. Jordi Quintilla traf für die Gäste doppelt, Lugano fiel nach dem Sieg von Xamax am Samstag in der Tabelle auf Platz 9 zurück.

Super League. 12. Runde. Samstag: Neuchâtel Xamax FCS - Luzern 2:0 (1:0). Sion - Servette 1:1 (1:1). - Sonntag: Lugano - St. Gallen 1:3 (0:2). Young Boys - Thun 4:2 (2:1). Zürich - Basel 3:2 (2:1). - Rangliste: 1. Young Boys 12/28 (30:12). 2. Basel 12/26 (29:12). 3. St. Gallen 12/23 (23:15). 4. Sion 12/17 (17:18). 5. Luzern 12/15 (12:14). 6. Zürich 12/15 (11:24). 7. Servette 12/12 (14:15). 8. Neuchâtel Xamax FCS 12/11 (14:21). 9. Lugano 12/10 (11:14). 10. Thun 12/6 (10:26).

