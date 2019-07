Dieser Inhalt wurde am 1. Juli 2019 13:17 publiziert

Blick aufs Festivalgelände in Interlaken. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2010.

Auf dem Gelände des Trucker- und Countryfestivals in Interlaken BE ist am Montagmorgen eine Leiche entdeckt worden. Sarah Wahlen von der Medienstelle der Kantonspolizei Bern bestätigte einen entsprechenden Bericht von Blick Online.

Das Festival im Berner Oberland hatte übers Wochenende rund 40'000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Am Montagmorgen waren die Abbauarbeiten im Gang. "Kurz vor 10 Uhr ging die Meldung ein, dass eine leblose Person entdeckt worden sei", sagte Wahlen.

Der Einsatz der Polizei vor Ort war am Nachmittag noch im Gang. Nähere Angaben machte Wahlen zunächst nicht.

Die 26. Ausgabe des Festivals auf dem Interlakner Flughafengelände dauerte drei Tage lang. Die Veranstalter hatten am Sonntagabend gemeldet, es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben.

