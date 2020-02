Dieser Inhalt wurde am 9. Februar 2020 10:21 publiziert

Die 19-jährige Schaffhauserin Leonie Küng (WTA 298) schafft in Hua Hin erstmals die Qualifikation für das Hauptfeld eines WTA-Turniers.

In der zweiten und letzten Runde des nicht sehr stark besetzten, mit 251'750 Dollar dotierten Events im thailändischen Badeort setzte sie sich 6:4, 6:3 gegen die topgesetzte Chinesin Xun Fang Ying (WTA 207) durch.

Ihren bisher einzigen Auftritt in einem WTA-Hauptfeld hatte Küng im Sommer 2018 in Gstaad dank einer Wildcard - vier Tage, nachdem sie in Wimbledon den Final bei den Juniorinnen erreicht hatte. Sie verlor gegen die Schwedin Johanna Larsson.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Abstimmung vom 9. Februar 2020