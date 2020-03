Die finale Phase des Langlauf-Weltcups findet ohne Norweger statt. Die Nordländer verzichten wegen des Coronavirus auf die Teilnahme an den Rennen in Nordamerika.

Wegen des Risikos einer Verbreitung und von Ansteckungen mit dem Virus habe man die Verantwortung, die Gesundheit voranzustellen, erklärte der Vorsitzende des norwegischen Langlaufkomitees, Torbjörn Skogstad.

Der Beschluss der Norweger, in den kanadischen Stationen Québec und Canmore sowie in Minneapolis in den USA nicht an den Start zu gehen, bringt die vorzeitige Entscheidung in der Weltcup-Gesamtwertung der Männer mit sich. Alexander Bolschunow steht als Gewinner der grossen Kristallkugel fest. Der Norweger Johannes Hösflot Klaebo hätte ohnehin nur noch geringe Chancen gehabt, den Russen abzufangen. Bei den Frauen stand Klaebos Landsfrau Therese Johaug bereits als Gesamtsiegerin fest.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!