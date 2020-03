Das Coronavirus erfasst auch die Formel 1 vor ihrem geplanten Saisonauftakt in Australien. Die Verantwortlichen halten Anpassungen trotzdem für unnötig. Lewis Hamilton übt harsche Kritik.

"Ich bin sehr überrascht, dass wir hier sind", sagte Hamilton am Donnerstag, dem die Gleichgültigkeit der Verantwortlichen zu weit geht. "Ich denke, es ist grossartig, dass wir Rennen haben können. Aber für mich ist es schockierend, dass wir alle in diesem Raum sitzen."

Die Passivität und die Sturheit der Entscheidungsträger für die Formel 1 ist dem Briten ein Dorn im Auge. "Es scheint, dass die gesamte Welt reagiert. Heute Morgen hat Präsident Donald Trump die Grenzen zwischen Europa und den USA dichtgemacht. Die NBA hat ihren Spielbetrieb bis auf Weiteres eingestellt. Aber die Formel 1 macht einfach weiter."

Auf die Frage, ob er das für den Sonntag geplante Rennen in Melbourne absagen würde, sollten sich Verdachtsfälle bei Teammitgliedern als Infektionen herausstellen, sagte Hamilton: "Es liegt nicht an mir, das zu entscheiden. Aber ich habe gehört, dass die Ergebnisse der Tests erst in fünf Tagen feststehen werden. Was für ein Zufall."

Kimi Räikkönen teilt Hamiltons Meinung. "Ich weiss nicht, ob es richtig ist, dass wir hier sind. Wahrscheinlich nicht", sagte der Finne in Diensten der Equipe Alfa Romeo. "Aber das können nicht wir entscheiden. Ich denke, dass wir nicht hier wären, hätten die Teams entscheiden können."

