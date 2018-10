Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

10. Oktober 2018

Auf der Autobahn A3 bei Benken SG ist am Mittwochmorgen ein Lieferwagen in Brand geraten. Der Lenker war in Fahrtrichtung Zürich unterwegs, als Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Der 49-Jährige fuhr auf den Pannenstreifen und konnte unverletzt aussteigen.

Sein Wagen brannte komplett aus, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte. Während der Lösch- und Räumungsarbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

