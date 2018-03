Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 26. März 2014 23:10 publiziert 26. März 2014 - 23:10

Fussball - Liverpools Lauf in der Premier League ist nicht zu bremsen. Die "Reds" bezwingen Sunderland mit 2:1 und rücken mit dem siebten Sieg in Serie auf Rang zwei hinter Chelsea vor.

Captain Steven Gerrard mit einem Freistoss kurz vor der Pause sowie Daniel Sturridge mit seinem 20. Saisontor unmittelbar nach der Pause lenkten die Partie an der Anfield Road in die erwarteten Bahnen. Liverpool blieb damit im Jahr 2014 weiter ungeschlagen und liegt nur noch einen Zähler hinter Leader Chelsea zurück.

Resultate vom Mittwoch: West Ham United - Hull City 2:1. Liverpool - Sunderland 2:1.

Rangliste: 1. Chelsea 69. 2. Liverpool 68. 3. Manchester City 66. 4. Arsenal 63. 5. Everton 57. 6. Tottenham Hotspur 56. 7. Manchester United 51. 8. Newcastle 46. 9. Southampton 45. 10. Stoke City 37. 11. Aston Villa 34. 12. West Ham United 34. 13. Hull City 33. 14. Norwich City 32. 15. Swansea City 30. 16. West Bromwich Albion 28. 17. Crystal Palace 28. 18. Sunderland 25. 19. Cardiff City 25. 20. Fulham 24.

