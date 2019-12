Dieser Inhalt wurde am 21. Dezember 2019 21:23 publiziert

Der FC Liverpool ist erstmals der Gewinner der Klub-WM. Im Final des K.o.-Turniers in Katar siegt Liverpool gegen den Südamerika-Champion Flamengo Rio de Janeiro 1:0 nach Verlängerung.

Das Tor erzielte ein brasilianischer Stürmer gegen seine Landsleute: Roberto Firmino traf nach 99 Minuten, also in der 9. Minute der Verlängerung, auf hervorragende Vorarbeit des Senegalesen Sadio Mané.

Liverpool hatte mit Flamengo mehr Mühe als mit vielen Gegnern in der englischen Meisterschaft. Bis Mitte der zweiten Halbzeit kreierten die Reds durch Trent Alexander Arnold, Mohamed Salah sowie zweimal Roberto Firmino vier sehr gute Möglichkeiten, aber auch die Brasilianer hätten bei zwei Gelegenheiten in Führung gehen können.

Flamengo stellte eine Mischung aus jungen Spielern und Routiniers, die aus dem europäischen Spitzenfussball zurückgekehrt sind. Zu diesen zählen Rafinha, Filip Luis und Goalie Diego Alves, die viele Saisons für Bayern München respektive Atlético Madrid und Valencia spielten. Alle drei sind mittlerweile 34 Jahre alt. In der Verlängerung wurde der aus der deutschen Bundesliga bestens bekannte Offensivspieler Diego eingewechselt. Auch er hat heuer seinen 34. Geburtstag gefeiert.

Im Herbst 2005 nach dem denkwürdigen Sieg gegen Milan im Champions-League-Final, verlor Liverpool den Final der Klub-WM in Japan gegen der FC São Paulo 0:1. Jetzt ist aber auch dieser begehrte Titel in der Sammlung der Liverpooler. Davor hatte Manchester United (2008) als einzige englische Mannschaft die Klub-WM gewonnen. In den letzten fünf Jahren war der 2000 eingeführte Wettbewerb eine Domäne der Spanier. Real Madrid siegte viermal, Barcelona im Jahr 2015.

Einen ganz kleinen Teil des Liverpooler Triumphs darf Xherdan Shaqiri für sich beanspruchen. Er wurde von Trainer Jürgen Klopp für die letzte Minute der Verlängerung aus Feld geschickt.

Telegramm

Liverpool - Flamengo 1:0 (0:0, 0:0) n.V.

Doha (QAT). - SR Al-Jassim (QAT). - Tor: 99. Firmino 1:0.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita (100. Milner), Henderson, Oxlade-Chamberlain (75. Lallana); Salah (121. Shaqiri), Firmino (106. Origi), Mané.

Flamengo Rio de Janeiro: Alves; Rafinha, Caio, Mari, Filipe Luis; De Arrascatea (77. Vitinho); Arão (120. Berrio), Gerson (102. Lincoln); Ribeiro (82. Diego), Gabriel, Henrique.

