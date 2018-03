Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 31. August 2014 19:04 publiziert 31. August 2014 - 19:04

Liverpool setzt sich in der 3. Runde der Premier League auswärts gegen Tottenham mit 3:0 durch. Arsenal muss sich bei Leicester City mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

Die Treffer der "Reds", bei denen Neuzugang Mario Balotelli in der Startelf stand, erzielten Raheem Sterling (8.), Steven Gerrard (49./Penalty) und Alberto Moreno (60.). In der vergangenen Saison hatte Liverpool an der White Hart Lane ein 5:0 gefeiert.

Aston Villa (mit Senderos) feierte einen 2:1-Heimerfolg gegen Hull City. Der Verein aus Birmingham hält damit nach drei Runden bei sieben Punkten und liegt im Spitzenfeld der Tabelle.

Arsenal kommt bei bei Aufsteiger Leicester City nicht über ein 1:1 hinaus. Alexis Sanchez hatte die Gunners zunächst in der 20. Spielminute in Führung gebracht, doch nur zwei Minuten später glich Leonardo Ulloa für den Neuling aus.

Telegramme:

Tottenham Hotspur - FC Liverpool 0:3 (0:1). - 36'130 Zuschauer. - Tore: 8. Sterling 0:1. 49. Gerrard (Foulpenalty) 0:2. 60. Moreno 0:3.

Aston Villa - Hull City 2:1 (2:0). - 28'336 Zuschauer. - Tore: 14. Agbonlahor 1:0. 36. Weimann 2:0. 74. Jelavic 2:1. - Bemerkungen: Aston Villa mit Senderos.

Leicester City - Arsenal London 1:1 (1:1). - 31'535 Zuschauer. - Tore: 20. Sanchez 0:1. 22. Ulloa 1:1.

Rangliste: 1. Chelsea 9. 2. Swansea City 9. 3. Aston Villa 7. 4. Manchester City 6. 5. Liverpool 6. 6. Tottenham Hotspur 6. 7. Arsenal 5. 8. Southampton 4. 9. Hull City 4. 10. Stoke City 4. 11. West Ham United 3. 12. Queens Park Rangers 3. 13. Sunderland 2. 14. Manchester United 2. 15. Leicester City 2. 15. Newcastle 2. 17. Everton 2. 18. West Bromwich Albion 2. 19. Crystal Palace 1. 20. Burnley 1.

