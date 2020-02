Nationaltrainer Patrick Fischer muss eine Mutation für die "Prospect Games" vornehmen.

Fischer hat für die beiden Länderspiele gegen Deutschland am Donnerstag in Herisau und tags darauf in Olten Livio Stalder vom EV Zug nachnominiert. Der 21-Jährige ersetzt in der Verteidigung den verletzten Elia Riva vom HC Lugano.

Damit stehen bei den "Prospect Games" gut drei Monate vor Beginn der Heim-WM acht Neulinge im Schweizer Aufgebot.

