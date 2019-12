In diesem Kirchturm brach am Dienstagmorgen Feuer aus.

In Herzogenbuchsee BE ist am Dienstagmorgen der Turm der reformierten Kirche in Brand geraten. Die Feuerwehr bekämpft den Brand. Hinweise auf Verletzte gibt es derzeit nicht.

Wie ein Mediensprecher der Berner Kantonspolizei auf Anfrage zu einem Bericht von 20min.ch sagte, ging der Brandalarm bei der Polizei morgens um acht Uhr ein. Vorsorglich wurde eine Ambulanz aufgeboten. Das sei aber in solchen Fällen normal, sagte der Mediensprecher.

Die Strassen rund um die Kirche wurden abgesperrt, um den Löscheinsatz zu ermöglichen. Hauptverkehrsachsen sind aber keine betroffen.

Um zirka 10 Uhr sagte ein weiterer Mediensprecher der Berner Kantonspolizei auf Anfrage, die Löscharbeiten dauerten an. Nach wie vor gehe es um den Turm der Kirche, nicht um das Kirchengebäude selbst.

Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der räumlichen Verhältnisse rund um die Kirche relativ aufwendig. Beispielsweise habe eine Autodrehleiter nicht direkt vor den Turm gestellt werden können. Nun komme eine Hubrettungsbühne zum Einsatz. Die Berner Kantonspolizei hat weitere Informationen in Aussicht gestellt.

Neuer Inhalt Horizontal Line