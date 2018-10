Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 23. Oktober 2018 06:47 publiziert 23. Oktober 2018 - 06:47

Der Computerzubehör-Spezialist Logitech hat im zweiten Quartel deutlich mehr verkauft als noch im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Bild das Logitech Daniel Borel Innovation Center an der ETH Lausanne. (Archivbild)

Logitech ist von Juli bis September deutlich gewachsen. Insbesondere Gamer sowie Videokonferenznutzer füllten dem Computerzubehör- und Unterhaltungselektronik-Hersteller erneut die Kassen. Die Jahresziele werden bestätigt.

Insgesamt nahm der der Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 um 9 Prozent auf 691 Millionen Dollar zu. In Lokalwährungen entspricht das einem Zuwachs von 10 Prozent, wie Logitech am Dienstag mitteilte. Umsatztreiber waren erneut Gaming-Produkte (+41%) und Videokonferenzsysteme (+24%). Auch mit Tastaturen (+11%) und Tablets (+19%) nahm Logitech mehr ein.

Dagegen fiel das Wachstum bei den Webcams (+3%) und den Mäusen (+4%) etwas moderater aus. Die mobilen Lautsprecher (-15%) litten noch immer unter den andauernden Lagerbereinigungen, wobei sich das Minus verlangsamt hat. Beim Smart-Home-Bereich schrumpften die Umsätze um die Hälfte.

An dem verkauften Gaming-Zubehör, Video-Konferenzsystemen, Tablet-Zubehör und Mäusen verdiente Logitech mehr als noch im Vergleichsquartal. 37,6 Prozent des Umsatzes blieben als Bruttogewinn übrig, im Vorjahresquartal waren es noch 36,5 Prozent gewesen. Unter dem Strich verdiente Logitech mit 64,2 Millionen Dollar knapp 14 Prozent mehr als im Vorjahr.

Prognosen bestätigt

Über die erste Jahreshälfte setzte Logitech insgesamt 1,3 Milliarden Dollar um, 12 Prozent mehr als im Vorjahreshalbjahr. Der non-Gaap-Betriebsgewinn kletterte um knapp 27 Prozent auf 145,1 Millionen Dollar. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen in den 102,6 Millionen Dollar, ein Plus von 10 Prozent.

Logitech-Chef Bracken Darrell zeigte sich in der Mitteilung zufrieden mit den Ergebnissen: Logitech habe im zweiten Quartal so viel umgesetzt wie noch nie in einem zweiten Quartal. Das zweite Quartal trägt jeweils rund ein Viertel zum Jahresumsatz bei. Für das wichtige Weihnachtsquartal sieht Darrell das Unternehmen gut gerüstet mit neuen Produkten, die von den Konsumenten gut aufgenommen würden.

Für das Gesamtjahr bestätigte Logitech seine Prognosen. Das Unternehmen geht von einem Umsatzwachstum zwischen 9 und 11 Prozent in Lokalwährungen aus. Beim Betriebsgewinn non-Gaap rechnet Logitech mit 325 bis 335 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2017/18 hatte Logitech einen Betriebsgewinn von 286,7 Millionen Dollar erzielt.

