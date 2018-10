Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

23. Oktober 2018 - 07:47

Die Verpflichtung von NBA-Superstar LeBron James scheint die Los Angeles Lakers zu lähmen. Noch immer warten die Lakers auf die ersten Punkte.

Im heimischen Staples Center kassierten die Los Angeles Lakers bereits die dritte Saisonniederlage. Die Kalifornier unterlagen den San Antonio Spurs 142:143 nach Verlängerung, nachdem sie 55 Sekunden vor Schluss noch mit sechs Punkten führten (142:136).

LeBron James war in der regulären Spielzeit hauptverantwortlich für die Aufholjagd der Lakers, die 70 Sekunden vor dem Ende 120:128 zurücklagen. Er erzielte 32 Punkte, gab 14 Assists und holte 8 Rebounds. Allerdings vergab er in der Overtime mit einem Fehlwurf in letzter Sekunde den Sieg seines Teams.

