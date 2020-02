Tom Lüthi stellt bei den offiziellen Moto2-Tests in Jerez de la Frontera die Bestzeit auf.

Der letztjährige Gesamtdritte der mittleren WM-Kategorie war in der kombinierten Zeitenliste über die drei Tage auf dem Circuit in Andalusien um 0,112 Sekunden schneller als der Kalex-Markenkollege Marco Bezzecchi aus Italien. Dessen drittklassierter Landsmann Nicolo Bulega verlor bereits über drei Zehntel auf Lüthi, der offensichtlich schon früh in der Saison eine gute Grundabstimmung für sein Motorrad gefunden hat. Diese Tests in Jerez "geben mir extrem viel Zuversicht für die Saison", so Lüthi.

Weitere Testfahrten stehen vom 28. Februar bis 1. März in Katar an. Auf der Rennstrecke in Losail wird dann am 8. März auch der Saisonauftakt erfolgen. In der Moto2-Klasse wird neben dem 33-jährigen Berner mit Jesko Raffin (23) noch ein zweiter Schweizer Fahrer am Start stehen. Der Zürcher NTS-Fahrer belegte in Jerez unter 29 Fahrern den 26. Platz, mit rund 1,8 Sekunden Rückstand auf Lüthi.

