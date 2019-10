Dieser Inhalt wurde am 19. Oktober 2019 08:32 publiziert

Wie vor zwei Wochen in Thailand startet der Schweizer Moto2-Fahrer Tom Lüthi am Sonntag (Start 06:20 Uhr) auch zum GP von Japan in Motegi nur aus der dritten Reihe.

Der 33-jährige Kalex-Fahrer fuhr im Qualifying die siebtbeste Zeit, knapp 1,5 Sekunden hinter seinem Markenkollegen Luca Marini aus Italien.

Der Italiener, der in Thailand seinen ersten Saisonsieg gefeiert hatte, holte sich die Pole-Position überlegen mit mehr als 1,1 Sekunden Vorsprung auf den WM-Zweiten Augusto Fernandez. Der WM-Leader Alex Marquez startet von der 4. Position.

Die anderen beiden Schweizer Moto-2-Fahrer Jesko Raffin (NTS) und Dominique Aegerter (MV Agusta) verpassten das Q2 klar. Raffin klassierte sich als 22., Aegerter sogar nur auf Platz 28. Nur zweimal musste der Oberaargauer in diesem Jahr noch weiter hinten losfahren.

