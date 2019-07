Dieser Inhalt wurde am 7. Juli 2019 13:29 publiziert

Alex Marquez holt sich im Moto2-Rennen auf dem Sachsenring mit seinem vierten Saisonsieg die WM-Führung von Tom Lüthi (nur Fünfter) zurück. Keine WM-Punkte gibt es für Dominique Aegerter

Alex Marquez, der jüngere Bruder von MotoGP-Dominator Marc, liegt im Gesamtklassement nach 9 von 19 Saisonrennen um acht Punkte vor dem Berner (136:128). Der in dieser Wertung drittklassierte Spanier Augusto Fernandez (102) weist bereits einen deutlichen Rückstand auf.

Der in Deutschland nur von Position 12 gestartete Lüthi büsste alle Chancen auf eine Top-3-Platzierung kurz vor der Mitte des Rennens ein. Nach starker Aufholjagd kam es im Kampf um Position 5 bei seinem Überholmanöver gegen Xavi Vierge zu einer Berührung. Der Spanier stürzte und ärgerte sich sichtlich über den Berner.

Lüthi von Rennleitung bestraft

Der Zwischenfall, der dazu führte, dass Lüthi den Anschluss an seinen letztlich drittklassierten Dynavolt-Teamkollegen Marcel Schrötter verlor, wurde in der Folge von der Rennleitung untersucht. Diese hielt Lüthi für schuldig, wodurch er eine sogenannt lange Runde aufgebrummt erhielt. Diese Strafe kostete ihn rund drei Sekunden und eine Position. Letztlich wurde es für Lüthi doch der 5. Platz, da in der Schlussrunde noch der Spanier Iker Lecuona stürzte.

Dominique Aegerter, der vor Wochenfrist in Assen als Neunter die beste Saisonklassierung realisiert hatte, wurde im Grand Prix von Deutschland mit grossem Rückstand nur 20.

MotoGP: Sieg von Dalla Porta

In der Moto3-Klasse holte sich Lorenzo Dalla Porta seinen zweiten GP-Sieg, den ersten in dieser Saison nach zuvor vier 2. Plätzen. Der 22-jährige Italiener setzte sich auf dem Sachsenring mit 0,072 Sekunden Vorsprung vor dem Spanier Marcos Ramirez durch. Dritter wurde Aron Canet. Der Spanier büsste seine WM-Führung ein, es führt nun Dalla Porta mit zwei Punkten Vorsprung vor Canet (125:123).

