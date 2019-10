Dieser Inhalt wurde am 28. Oktober 2019 00:24 publiziert

Der Luxusgüterkonzern LVMH mit Marken wie Dior und Louis Vuitton will auf dem US-Markt mit der Übernahme von Tiffany seine Position stärken. (Symbolbild)

Der französische Luxusgüter-Hersteller LVMH ist nach Informationen von Insidern mit einer Kaufofferte in Höhe von 14,5 Milliarden Dollar an den amerikanischen Edel-Juwelier Tiffany herangetreten. Dies sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Wochenende.

Der Konkurrent der Gucci-Mutter Kering habe den New Yorkern ein vorläufiges, nicht-bindendes Angebot unterbreitet, hiess es weiter. Tiffany habe bereits Berater engagiert, die das Gebot des französischen Mutterunternehmens von Marken wie Louis Vuitton oder Dior prüfen sollten. Es gebe keine Garantie, dass es zu einer Transaktion komme. LVMH und Tiffany lehnten am Sonntag jeweils Stellungnahmen ab.

Die Juwelierkette Tiffany ist an der Börse mit knapp zwölf Milliarden Dollar bewertet. Der US-Konzern leidet unter dem Handelskonflikt zwischen den USA und China. LVMH versucht seinerseits seit Jahren, auf dem US-Markt zu expandieren.

