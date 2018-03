Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 21. Februar 2018 11:44 publiziert 21. Februar 2018 - 11:44

Mélanie Meillard ist am vergangenen Freitag in Genf am linken Knie operiert worden. Der Eingriff ist ohne Komplikationen verlaufen.

Die 19-jährige Walliserin aus Hérémence hatte sich vor zwei Wochen bei einem Sturz im Riesenslalom-Training im Olympia-Gelände in Yongpyong verletzt. Diagnostiziert wurden im linken Knie der Riss des vorderen Kreuzbandes, ein Teilabriss des inneren Seitenbands und eine Luxation des Aussenmeniskus.

Mélanie Meillard hat am Mittwoch das Spital verlassen können. Sie wird umgehend mit der Rehabilitation beginnen.

