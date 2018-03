Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 4. März 2018 19:05 publiziert 04. März 2018 - 19:05

Manchester City macht einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel. Der Leader der Premier League verteidigt dank dem 1:0 gegen Chelsea seinen Vorsprung von 18 Punkten.

Am Mittwoch empfängt Manchester City den FC Basel zum Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals. Ohne Zweifel wird Pep Guardiola nach dem klaren 4:0 im Hinspiel die Gelegenheit nutzen und einige seiner Besten schonen. Denn diese haben in den letzten Tagen einiges geleistet. Innerhalb von einer Woche hat Manchester City Arsenal im Ligacup-Final und in der Meisterschaft 3:0 geschlagen sowie nun auch Chelsea keine Chance gelassen.

Mit dem 0:1 kam Chelsea gut weg. Vor allem in der ersten Halbzeit war Manchester City haushoch überlegen. Der goldenen Treffer fiel aber schliesslich Sekunden nach dem Seitenwechsel durch den Portugiesen Bernardo Silva, einer der weniger oft eingesetzten Zugängen vom letzten Sommer. Der trickreiche, von Monaco gekommene Aussenläufer profitierte von einer vorgängigen Kombination zwischen Sergio Agüero und David Silva.

Arsenal steckt tief in der Krise

Chelsea hat nun fünf Punkte Rückstand auf das viertplatzierte Tottenham und muss um die Champions League bangen. Noch delikater ist die Situation von Arsenal. Die Nordlondoner bezogen in Brighton mit 1:3 die dritte Niederlage in Folge. Der Traum von einem Platz in den Top 4 dürfte für Arsenal damit ausgeträumt sein.

Die Mannschaft des schon seit Monaten stark in der Kritik stehenden Arsène Wenger zeigte sich nach den Niederlagen gegen Manchester City auch gegen den Aufsteiger Brighton problembeladen. Granit Xhaka und Co. fehlt es an Selbstvertrauen und der Mannschaft an Stabilität. Gegen Brighton lag Arsenal schon nach einer halben Stunde 0:2 zurück. Pierre-Emerick Aubameyang gelang kurz vor der Pause nach Vorlage von Xhaka nur noch der Anschlusstreffer.

Arsenal kann seine Saison nur noch mit dem Gewinn der Europa League retten. Damit würde sich der Sechstplatzierte der Premier League für die nächste Champions League qualifizieren.

Resultate und Tabelle:

Manchester City - Chelsea 1:0 (0:0). - 54'328 Zuschauer. - Tor: 46. Bernardo Silva 1:0.

Brighton - Arsenal 2:1 (2:1). - 30'620 Zuschauer. - Tore: 7. Dunk 1:0. 26. Murray 2:0. 43. Aubameyang (Xhaka) 2:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (verwarnt).

Die restlichen Resultate der 29. Runde: Burnley - Everton 2:1. Leicester City - Bournemouth 1:1. Southampton - Stoke City 0:0. Swansea City - West Ham United 4:1. Tottenham Hotspur - Huddersfield Town 2:0. Watford - West Bromwich Albion 1:0. Liverpool - Newcastle United 2:0.

1. Manchester City 29/78 (83:20). 2. Liverpool 29/60 (67:32). 3. Manchester United 28/59 (53:20). 4. Tottenham Hotspur 29/58 (55:24). 5. Chelsea 29/53 (50:26). 6. Arsenal 29/45 (52:41). 7. Burnley 29/40 (24:26). 8. Leicester City 29/37 (41:42). 9. Watford 29/36 (39:47). 10. Brighton & Hove Albion 29/34 (28:38). 11. Everton 29/34 (33:49). 12. Bournemouth 29/33 (34:44). 13. Swansea City 29/30 (25:42). 14. West Ham United 29/30 (36:54). 15. Huddersfield Town 29/30 (25:50). 16. Newcastle United 29/29 (27:40). 17. Southampton 29/28 (29:41). 18. Crystal Palace 28/27 (25:43). 19. Stoke City 29/27 (28:54). 20. West Bromwich Albion 29/20 (22:43).

Neuer Inhalt Horizontal Line