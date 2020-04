Bei einem Verkehrsunfall in Neunkirch SH ist ein 63-jähriger Mann am Samstag aus seinem Auto in einen Bach geschleudert worden. Dabei wurde er schwer verletzt. Er wurde mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.

Der Mann war laut Angaben der Kantonspolizei Schaffhausen vom Sonntag gegen 19.00 Uhr von Neunkirch in Richtung Schaffhausen unterwegs. Nach einer Linkskurve verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen.

Das Fahrzeug kam gemäss der Polizei von der Strasse ab, streifte einen Baum und überschlug sich mehrere Male. Der Wagen kam schliesslich auf dem Dach liegend in einer Wiese zum Stillstand.

Am Auto entstand Totalschaden. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei sperrte die betroffene Hauptstrasse in beide Richtungen für rund drei Stunden.

