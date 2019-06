Dieser Inhalt wurde am 9. Juni 2019 11:46 publiziert

Nach der Vorstellung des Zirkus Knie in Basel hat am Samstagabend ein 43-jähriger Schweizer Artisten angepöbelt. Anschliessend griff er Zirkus-Besucher an. Drei Personen wurden verletzt. Der Angreifer wurde festgenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mitteilte, wurden eine 28-jährige Frau sowie ein 41- und ein 42-jähriger Mann durch den Angreifer verletzt.

Der Mann hatte nach der Vorstellung Artisten des Zirkus Knie auf der Rosentalanlage angepöbelt. Plötzlich richtete er seine Aggression gegen zwei Besucher, kam auf die 28-Jährige sowie den 41-Jährigen zu, beschimpfte diese und wurde gegen den Mann tätlich.

Das Paar entfernte sich Richtung Messe-Parkhaus und begab sich in den Kassenraum. Dabei stellte es fest, dass der Unbekannte ihnen gefolgt war. Dieser griff in der Folge die beiden an, schlug auf sie ein, sodass sie zu Boden stürzten. Ein 42-jähriger Mann, welcher den Vorfall beobachtet hatte, eilte zu Hilfe und versuchte den Mann zu beruhigen, wurde aber dabei ebenfalls durch diesen verletzt.

Ein Mitarbeiter der Securitas, welcher mit einem Hund unterwegs war, intervenierte. Kurze Zeit später konnte die Polizei den Mann, einen 43-jährigen Schweizer, festnehmen. Dieser verhielt sich auch gegenüber den Beamten aggressiv.

Die drei Personen erlitten diverse Verletzungen und wurden zwecks Abklärung durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen.

Neuer Inhalt Horizontal Line