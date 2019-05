Dieser Inhalt wurde am 27. Mai 2019 09:11 publiziert

Nationalrat Marcel Dobler soll im kommenden Oktober für die St. Galler FDP den an die CVP verlorenen Ständeratssitz zurückerobern (Archivbild).

Der St. Galler Nationalrat Marcel Dobler (FDP) will in den Ständerat. Dies hat seine Partei am Montag angekündigt. Dobler soll im kommenden Herbst für die FDP den Sitz von Karin Keller-Sutter zurückerobern.

Diesen Sitz eroberte vor einer Woche der St. Galler Regierungsrat Benedikt Würth (CVP). Nun kommt es am 20. Oktober um die beiden St. Galler Sitze in der kleinen Kammer zu einer spannenden Kampfwahl zwischen Würth, Dobler und Ständerat Paul Rechsteiner (SP). Weitere Kandidaturen sind zu erwarten.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Umfrage zu SWI swissinfo.ch Online-Umfrage ausfüllen: Tastatur und eintippen close-up Liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, sagen Sie uns Ihre Meinung.