Marco Odermatt befindet sich im Riesenslalom von Alta Badia nach dem ersten Lauf auf Podestkurs. Der Nidwaldner liegt auf Platz 2 hinter dem Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen.

Bloss sieben Hundertstel büsste Odermatt bei schwierigen Verhältnissen auf die Bestzeit von Nestvold-Haugen ein. Platz 3 belegt bei Halbzeit Alexis Pinturault, gefolgt vom Österreicher Marco Schwarz und den Norwegern Aleksander Kilde und Henrik Kristoffersen.

Bei anhaltendem Schneefall klassierten sich in den Dolomiten 18 Fahrer innerhalb einer Sekunde. Sechs davon sind Schweizer. Neben Odermatt schufen sich auch Justin Murisier (8.), Loïc Meillard (11.) und Cédric Noger (13.) eine günstige Ausgangslage. Thomas Tumler und Gino Caviezel folgen auf dem Plätzen 17 und 18. Der zweite Lauf beginnt um 13.00 Uhr.

Der 32-jährige Leif Kristian Nestvold-Haugen ist im Weltcup noch ohne Sieg. Mit Platz 3 im Riesen von Beaver Creek, seinem zweiten Podestplatz nach Kranjska Gora 2017, deutete der Norweger seine gute Form bereits an. Marco Odermatt kann derweil schaffen, was er Vorjahr in Alta Badia verpasst hat: Als Dritter nach dem ersten Lauf schied er damals am Nachmittag auf Podestkurs liegend aus.

