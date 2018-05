Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

19. Mai 2018 - 21:05

Mario Gavranovic und Dinamo Zagreb finden gerade noch rechtzeitig zum Erfolg zurück. Gavranovic hatte vier Mal in Folge nicht getroffen, und Dinamo hatte zuletzt zwei Mal verloren.

Doch in der letzten Runde der Meisterschaft schoss Gavranovic im Heimspiel gegen Inter Zapresic zwei Tore, Dinamo gewann 3:1 und sicherte sich den Meistertitel mit drei Punkten Vorsprung auf Gavranovics vorherigen Verein und Titelverteidiger Rijeka.

Gavranovic erzielte in der Meisterschaft insgesamt 15 Tore, sieben davon in der Hinrunde für Rijeka. Der Tessiner könnte sich auch noch zum Doublegewinner krönen. Am kommenden Mittwoch trifft Dinamo Zagreb im Cupfinal auf Erzrivale Hajduk Split.

