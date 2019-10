Dieser Inhalt wurde am 30. Oktober 2019 10:48 publiziert

Die neue Direktorin des Medienausbildungszentrums (Maz) in Luzern heisst Martina Fehr. Die 45-jährige Leiterin Publizistik beim Churer Medienhaus Somedia folgt auf Diego Yanez, der in Pension geht.

Der Stiftungsrat habe Fehr zur neuen Direktorin der Schweizer Journalistenschule gewählt, teilte das Maz am Mittwoch mit. Sie tritt ihren Posten im Mai 2020 an. Fehr stehe auch für eine jüngere Generation, die mit der Digitalisierung bestens vertraut sei, wird Stiftungsratspräsident Res Strehle in der Mitteilung zitiert.

Die neue Direktorin hat langjährige Erfahrung als Journalistin. Sie war zudem Chefredaktorin der Somedia-Zeitung "Südostschweiz" und wurde im Februar Leiterin Publizistik für alle Produkte, die den Namen "Südostschweiz" tragen - also Radio, TV, Online und Zeitungen.

Ausbildung sei seit langem eine Herzensangelegenheit für sie, lässt sich Fehr zitieren. Nebst dem soliden journalistischen Handwerk müssten sich auch Digitalisierung und Konvergenz in den Angeboten des Maz abbilden.

