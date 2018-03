Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 12. Februar 2018 14:48 publiziert 12. Februar 2018 - 14:48

Martina Kocher läuft es am ersten Tag des Schlittel-Wettbewerbs an den Olympischen Spielen in Pyeongchang nicht nach Wunsch. Die 32-jährige Bernerin belegt nach der Hälfte des Pensums den 14. Rang.

Nach zwei von vier Durchgängen liegt Kocher mehr als einer Sekunde hinter der Spitze. Ein zweites olympisches Diplom nach Vancouver 2010 liegt für Kocher fast nicht mehr drin. Die WM-Zweite von 2016 müsste für Platz 8 rund 0,6 Sekunden wettmachen.

In Führung nach der Hälfte des Pensums liegt die Deutsche Topfavoritin Natalie Geisenberger vor ihrer Landsfrau Dajana Eitberger und der Kanadierin Alex Gough.

