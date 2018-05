Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 19. Mai 2018 15:40 publiziert 19. Mai 2018 - 15:40

Einen Tag nach seinem Verzicht auf die WM-Teilnahme mit der Schweiz offizialisiert Marwin Hitz seinen Transfer von Augsburg zu Borussia Dortmund.

Der 30-jährige Ostschweizer unterschrieb beim Champions-League-Teilnehmer für drei Jahre. Hitz hatte zuletzt für Augsburg in fünf Saisons 141 Spiele in der Bundesliga sowie 16 Partien im Cup und in der Europa League absolviert. Zuvor stand er bei Wolfsburg unter Vertrag.

Fürs Erste wird Hitz von Borussia Dortmund als Nummer 2 hinter Landsmann Roman Bürki engagiert. Der bisherige Ersatztorhüter Roman Weidenfeller hatte zum Ende der Saison seinen Rücktritt bekannt gegeben.

