Vom Stromausfall in New York betroffen waren auch mehrere U-Bahnstationen. (Archivbild)

In weiten Teilen des New Yorker Bezirks Manhattan ist es zu Stromausfällen gekommen. Am frühen Samstagabend blieben Lifte stecken und U-Bahnen stehen, in etlichen Geschäften im Ausgehviertel Broadway ging das Licht aus.

Auch im Rockefeller Center, einem zentral gelegenen Gebäudekomplex in Manhattan, und im Viertel Upper West Side fiel der Strom aus.

Die Nahverkehrsbehörde MTA meldete via Twitter, es gebe Ausfälle in mehreren U-Bahnstationen. In Zusammenarbeit mit dem Energieversorger Con Edison werde versucht, die Ursache zu ermitteln.

