Dieser Inhalt wurde am 21. Mai 2018 16:41 publiziert 21. Mai 2018 - 16:41

Der erste wettkampfmässige Test nach fast elfmonatiger Verletzungspause gelingt Schwingerkönig Matthias Glarner vollauf. Er gewinnt den Klubschwinget in Interlaken.

Glarner entschied an dem kleineren Anlass in seiner näheren Heimat vier von sechs Gängen für sich. Im Schlussgang remisierte er mit seinem Cousin Simon Anderegg. Vor der letzten Passe hatte Glarner genug Vorsprung, um trotz des Gestellten an der Spitze zu bleiben.

Mit dem geglückten Belastungstest endet für den 32-jährigen Meiringer eine lange Zeit des Wartens, die mit dem fatalen Sturz von der Gondel am 27. Juli letzten Jahres begonnen hatte.

Glarner hat den Terminplan für die Kranzfestsaison noch nicht festgelegt. Auf der Hand liegt jedoch der Start an Glarners Heimfest vom nächsten Sonntag, dem Berner Oberländischen an der Lenk.

