Dieser Inhalt wurde am 26. Oktober 2019 15:48 publiziert

Mehr als tausend Personen demonstrieren am (heutigen) Samstag in Bern gegen die türkische Militäroperation in Nordsyrien. Die Kundgebung steht unter dem Motto "Solidarität mit Rojava".

Die Demonstrierenden verurteilen den "völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei" und solidarisieren sich mit der Bevölkerung in dem umkämpften Gebiet. Unterstützt wird die Kurden-Kundgebung von zahlreichen Schweizer Organisationen und Parteien, darunter SP und Grüne.

Vom Bundesrat erwarten die Demonstrierenden eine diplomatische Offensive, damit die UNO einen sofortigen Waffenstillstand beschliesse und eine Flugverbotszone in Nordsyrien einrichte. Weiter solle die Schweiz den ausgehandelten Freihandelsvertrag mit der Türkei sistieren, Wirtschaftssanktionen gegen Ankara ergreifen und Kriegsmateriallieferungen stoppen.

Der Umzug durch die Innenstadt Richtung Bundesplatz verlief weitgehend friedlich. Vereinzelt wurden Knallpetarden und Rauchbomben gezündet. In der Mitte des Demo-Zugs liefen vermummte Aktivisten mit, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Kurden-Demos gibt es in der Schweiz seit Wochen fast täglich. Wiederholt marschierten Linkaussen-Gruppierungen mit, die sich mit den Kurden solidarisieren und für verschiedene Sachbeschädigungen verantwortlich sein sollen.

