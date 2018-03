Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 28. Februar 2018 14:37 publiziert 28. Februar 2018 - 14:37

Erneut mehr Schweizer haben im vergangenen Jahr in Deutschland Ferien gemacht. Bei den Logiernächten konnte ein Plus von rund 1,0 Prozent erzielt werden, wie die Deutsche Zentrale für Tourismus in Zürich am Mittwoch mitteilte.

Mit rund 6,7 Millionen Übernachtungen haben 2017 so viele Gäste aus der Schweiz wie noch nie Ferien in unser nördliches Nachbarland verbracht. Im Vorjahr hatte der Zuwachs allerdings noch über 3 Prozent betragen.

Insgesamt verbuchte Deutschland im vergangenen Jahr 83,9 Millionen internationale Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten. Das entspricht einer Zunahme um 3,6 Prozent.

Europa ist mit fast drei Viertel der Übernachtungen weiterhin die wichtigste Herkunftsregion. Besonders gross war hier die Nachfrage aus Österreich (+6,4 Prozent), Polen (+10,4 Prozent), Rumänien (+18,6 Prozent), Ungarn (+8,5 Prozent) und Tschechien (+4,6 Prozent).

Besonders stark zugenommen hatte 2017 die Gäste aus den USA mit einem Plus von 8,8 Prozent.

Neuer Inhalt Horizontal Line