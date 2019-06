Dieser Inhalt wurde am 22. Juni 2019 16:19 publiziert

Lewis Hamilton steht zum 86. Mal in seiner Karriere auf der Pole-Position. Der Weltmeister und WM-Leader pulverisiert im Qualifying zum GP von Frankreich seinen eigenen Rundenrekord um 1,7 Sekunden.

Sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas verlor als Zweiter 0,286 Sekunden. Damit stehen zum 63. Mal die Silberpfeile gemeinsam in der ersten Reihe - Rekord (Ferrari, McLaren und Williams schafften es 62 Mal).

In der zweiten Reihe steht Ferrari-Fahrer Charles Leclerc zusammen mit Max Verstappen von Red Bull-Honda. Leclercs Teamkollege Sebastian Vettel schaffte es hinter den beiden überraschenden Lando Norris und Carlos Sainz in den McLaren-Renaults als Siebter nur in die vierte Startreihe.

Mit Rang 10 startet Antonio Giovinazzi zum ersten Mal in einer Karriere aus den Top Ten zu einem Formel-1-Rennen. Nach drei missglückten Qualifyings schaffte es erstmals ein Fahrer von Alfa Romeo-Ferrari wieder ins Q3. Teamkollege Kimi Räikkönen nimmt am Sonntag seinen 300. GP als Zwölfter in Angriff.

Le Castellet (FRA). Grand Prix von Frankreich. Startaufstellung: 1 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:28,319 (238,127 km/h). 2 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,286 Sekunden zurück. 3 Charles Leclerc (MON), Ferrari, 0,646. 4 Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 1,090. 5 Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, 1,099. 6 Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 1,203. 7 Sebastian Vettel (FER), Ferrari, 1,480. 8 Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 1,599. 9 Pierre Gasly (FRA), Red Bull-Honda, 1,865. 10 Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari, 5,101. - Nach dem zweiten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 11 Alexander Albon (THA), Toro Rosso-Honda. 12 Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari. 13 Nico Hülkenberg (GER), Renault. 14 Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes. 15 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. - Nach dem ersten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 16 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 17 Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes. 18 Robert Kubica (POL), Williams-Mercedes. 19* George Russell (GBR), Williams-Mercedes. 20** Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda. - * = Rückversetzung um 5 Startplätze (Wechsel Einheitselektronik). - * Rückversetzung auf den letzten Startplatz (Wechsel komplette Antriebseinheit). - 20 Fahrer im Training. - Tagesbestzeit: Hamilton im dritten Teil der Qualifikation.

