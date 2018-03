Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

18. März 2018

Der FC Barcelona marschiert in der spanischen Liga weiter ungeschlagen dem Meistertitel entgegen. Paco Alcacer und Lionel Messi erzielen die Tore beim 2:0 gegen Athletic Bilbao.

Beide Tore fielen in der ersten halben Stunde. In der 8. Minute verwertete Alcacer ein Zuspiel von Jordi Alba zur Führung, 22 Minuten später war Messi mit einem satten Flachschuss aus 17 Metern für die überlegenen Gastgeber erfolgreich. Bis zur Pause trafen ausserdem Philippe Coutinho und Paulinho die Torumrandung.

Für Messi war es der achte Treffer in den letzten sechs Spielen und der 25. in der laufenden Meisterschaft. Zweiterfolgreichster Vollstrecker ist Teamkollege Luis Suarez mit 21 Treffern. Der Uruguayer fehlte gegen Athletic wegen einer Gelbsperre. Cristiano Ronaldo, der mit Real Madrid am Abend Girona empfängt, hält bei 18 Ligatoren.

Nach 29 Runden ohne Fehltritt führt der FCB die Tabelle mit 75 Punkten an, der 25. Titelgewinn ist höchstens eine Frage der Zeit.

Einen nächsten Rückschlag erlitt der FC Sevilla. Den Europacup-Coup gegen Manchester United verdaute der Favorit in Leganes (1:2) schlecht. Eine Top-4-Klassierung ist aktuell kein Thema mehr, im Tagesgeschäft brilliert Trainer Vincenzo Montella nicht - seit der Italiener die Verantwortung trägt, hat Sevilla von zwölf La-Liga-Partien 50 Prozent verloren.

Telegramme, Resultate und Rangliste:

Leganes - FC Sevilla 2:1 (1:0). - 10'037 Zuschauer. - Tore: 41. Bustinza 1:0. 69. Eraso 2:0. 90. Layun 2:1. - Bemerkung: 84. Gelb-Rot gegen Sarabia (Sevilla).

FC Barcelona - Athletic Bilbao 2:0 (2:0). - 84'053 Zuschauer. - Tore: 8. Paco Alcacer 1:0. 30. Messi 2:0.

Rangliste: 1. FC Barcelona 29/75 (74:13). 2. Atlético Madrid 28/64 (48:12). 3. Valencia 29/59 (57:31). 4. Real Madrid 28/57 (67:30). 5. FC Sevilla 29/45 (37:44). 6. Villarreal 28/44 (38:32). 7. Girona 28/43 (40:36). 8. Betis Sevilla 29/43 (49:53). 9. Getafe 29/39 (35:27). 10. Eibar 29/39 (36:43). 11. Celta Vigo 28/38 (45:42). 12. Leganes 29/36 (25:35). 13. Athletic Bilbao 29/35 (29:33). 14. Espanyol Barcelona 29/35 (26:37). 15. San Sebastian 29/33 (51:52). 16. Alaves 29/31 (26:45). 17. Levante 29/27 (25:43). 18. Las Palmas 29/21 (21:58). 19. Deportivo La Coruña 29/20 (26:60). 20. Malaga 28/13 (16:45).

