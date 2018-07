Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

25. Juli 2018 - 10:56

Schlechter Start für Michael Lang bei Borussia Mönchengladbach: Der Schweizer Internationale verletzt sich am Dienstag im Trainingslager am Tegernsee am rechten Knie.

Im Spital wurde ein Teilriss des Aussenbandes diagnostiziert. Der Aussenverteidiger, der vom FC Basel in die Bundesliga gewechselt hatte, fällt damit bis auf Weiteres aus und kann die Saisonvorbereitung mit den "Fohlen" vorerst nicht fortsetzen.

