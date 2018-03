Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 19. Februar 2018 13:44 publiziert 19. Februar 2018 - 13:44

Nachdem die Kombination der Frauen an den Winterspielen in Pyeongchang um einen Tag auf Donnerstag vorgezogen wurden, gibt Mikaela Shiffrin ihren Verzicht auf die Teilnahme an der Abfahrt bekannt.

Shiffrin will nicht zwei Rennen in zwei Tagen bestreiten, sondern sich gänzlich auf ihren Einsatz in der Kombination konzentrieren.

Die 22-jährige Doppel-Olympiasiegerin hatte letzten Samstag bereits auf den Start zum Super-G verzichtet, da an den zwei Tagen zuvor die Rennen in den zwei technischen Disziplinen stattgefunden hatten. Im Riesenslalom siegte die Amerikanerin, in ihrer Paradedisziplin Slalom hingegen klassierte sie sich nur als Vierte.

