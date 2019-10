Dieser Inhalt wurde am 30. Oktober 2019 14:17 publiziert

Aargauer Weinhandlung in Flammen: Der Sachschaden beträgt mehr als eine Million Franken.

Ein Grossbrand in einer Weinhandlung in Birrhard AG hat in der Nacht auf Mittwoch einen Sachschaden von mehr als einer Million Franken verursacht. Als Brandursache steht ein technisches Problem im Vordergrund.

Ein automatischer Einbruchalarm bei der Notrufzentrale führte die Aargauer Kantonspolizei kurz vor zwei Uhr zur Weinkellerei Riegger. Die erste Patrouille stellte viel Rauch und ein grosses Feuer fest, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus. Sie konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Der Einbruchalarm dürfte gemäss Polizeiangaben als Folge des Brandes ausgebrochen sein. Es bestünden keine Hinweise auf einen vorausgegangenen Einbruch. Die genaue Brandursache wird nun abgeklärt.

