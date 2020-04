Dieser Inhalt wurde am 10. April 2020 17:35 publiziert

In der Schweiz sind mittlerweile mindestens tausend Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Dies hat die Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Karfreitag ergeben. Sie stützt sich auf offizielle Angaben der Kantone.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Folgen Sie uns auf Instagram